الاتفاق والفتح الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة لوبيتيغي في جدة قريبًا لحسم اتفاقه مع الاتحاد فنون الطهي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي برشلونة يسعى لرحيل ليفاندوفسكي إلى دوري روشن أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار نجم أتلتيكو مدريد يكشف سر رفضه الانضمام لـ 3 أندية سعودية حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد الرئيسي حذف التابع صدمة للهلاليين .. كيف هي حالة نيمار بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي؟ علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو
تقترب إدارة نادي الاتحاد، من إتمام إجراءات التعاقد مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه من المتوقع أن يصل لوبيتيغي إلى جدة قريبًا، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية للتعاقد مع نادي الاتحاد.
وأشار رودي جاليتي، إلى أن نادي الاتحاد قام بالفعل بتنظيم جميع ترتيبات سفر لوبيتيغي، ويأمل مجلس الإدارة في حسم ملف التعاقد معه رسميًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.
وتُشير كافة التقارير إلى أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بعرض ثان للمدرب الإسباني، ووافق عليه، ويتبقى فقط التوصل إلى اتفاق بشأن مدة التعاقد، قبل توقيع عقود تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا.