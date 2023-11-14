لوبيتيغي في جدة قريبًا لحسم اتفاقه مع الاتحاد

تقترب إدارة نادي الاتحاد، من إتمام إجراءات التعاقد مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

لوبيتيغي يصل إلى جدة قريبًا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه من المتوقع أن يصل لوبيتيغي إلى جدة قريبًا، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية للتعاقد مع نادي الاتحاد.

وأشار رودي جاليتي، إلى أن نادي الاتحاد قام بالفعل بتنظيم جميع ترتيبات سفر لوبيتيغي، ويأمل مجلس الإدارة في حسم ملف التعاقد معه رسميًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

وتُشير كافة التقارير إلى أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بعرض ثان للمدرب الإسباني، ووافق عليه، ويتبقى فقط التوصل إلى اتفاق بشأن مدة التعاقد، قبل توقيع عقود تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

إقالة نونو سانتو

وكان نادي الاتحاد قد أعلن مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا.