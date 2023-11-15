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لقيادة الفريق خلفًا لنونو سانتو

لوبيتيغي يحسم موقفه من عرض الاتحاد

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
لوبيتيغي يحسم موقفه من عرض الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، موقفه من تولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

لوبيتيغي يرفض عرض الاتحاد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن لوبيتيغي يتجه لرفض العرض الذي قدمه نادي الاتحاد، لتولي المهمة خلفًا للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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لوبيتيغي
المدرب الإسباني – المصدر @RudyGaletti

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن لوبيتيغي سيرفض العرض الاتحادي، حيث إن تركيزه حاليًا على الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكدت تقارير سابقة، أن لوبيتيغي رفض العرض الأول من نادي الاتحاد، قبل أن تتقدم الإدارة بعرض ثان مميز، ووافق عليه بشكل مبدئي، دون التوصل لاتفاق نهائي، قبل أن يعلن فابريزيو رومانو عن رفضه اليوم.

لوبيتيغي
المدرب الإسباني – المصدر @RudyGaletti

إقالة نونو سانتو

وكان نادي الاتحاد، قد أعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، لتدخل الإدارة في مفاوضات مع المدرب الإسباني.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

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