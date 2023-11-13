لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

اعترف كل من النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي روما الإيطالي بالندم، بسبب عدم اهتمامهما بعرض نادي الهلال للتعاقد معهما في صيف 2023.

عرض الهلال كان الأضخم

وتحدث أوسيمين قائلًا لـ The Obi One Podcast : “عرض أزرق الرياض كان جنونيًا ورفضت وزادوا عرضهم المالي مرارًا وتكرارًا، عرض النادي السعودي كان سيغير حياتي للأفضل ورفضت في النهاية”.

وفي نفس السياق، كان البلجيكي لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق كشف تفاصيل عرض الهلال لضمه قبل انتقاله لنادي روما قائلًا: “أنا فخور باهتمام النادي بالتعاقد معي، ولكن بعد المحادثات الأولى لم أكن مقتنعًا بالانضمام إلى الفريق”.

تعليق لوكاكو

وأضاف لوكاكو: “الهلال هو أكبر ناد في الشرق الأوسط والدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم، ولكنني لم أكن مستعدًا لمغادرة أوروبا”.

وكان أزرق الرياض قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي، وقدم له أكثر من عرض، إلا أنه فضل الاستمرار في أوروبا، ليتم التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.