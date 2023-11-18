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بعد اهتمام الأهلي والاتحاد بالتعاقد معه

لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على اقترابه من الانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مودريتش بعد مباراة كرواتيا ولاتفيا اليوم: “لا أريد الحديث عن أي أمور تخص الأندية، أنا أركز مع منتخب كرواتيا، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن أي شيء آخر”.

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اهتمام الأهلي والاتحاد بـ مودريتش

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى الأهلي والاتحاد بدعم من المفاوض السعودي؛ بدأوا بالفعل المحادثات مع المقربين من لوكا مودريتش، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهما.

وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد والأهلي يُكثفان مفاوضاتهما؛ لإقناع النجم الكرواتي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، وعدم الانتظام حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد - دوري روشن
مودريتش

عدم استقرار لـ لوكا مودريتش

ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان مودريتش هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

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