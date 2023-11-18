النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية تيكتوكر مصري: تركي آل الشيخ نجح في استخدام القوة الناعمة للسعودية تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات إيجابية بشأن اجتماع أوبك منتخب كرواتيا يهزم لاتفيا في عقر دارها الدولار يمحو معظم مكاسبه للعام الجاري
علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على اقترابه من الانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.
وقال مودريتش بعد مباراة كرواتيا ولاتفيا اليوم: “لا أريد الحديث عن أي أمور تخص الأندية، أنا أركز مع منتخب كرواتيا، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن أي شيء آخر”.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى الأهلي والاتحاد بدعم من المفاوض السعودي؛ بدأوا بالفعل المحادثات مع المقربين من لوكا مودريتش، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهما.
وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد والأهلي يُكثفان مفاوضاتهما؛ لإقناع النجم الكرواتي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، وعدم الانتظام حتى نهاية عقده في يونيو 2024.
ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكان مودريتش هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.