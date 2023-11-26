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مؤكدًا قوة فريق برسبوليس

لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، عن جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره برسبوليس الإيراني، متمنيًا الفوز وحسم التأهل.

تعليق لويس كاسترو على المباراة

وقال لويس كاسترو: “عملنا كثيرًا للتجهيز للمباراة، ولقد لعبنا مباراة قبل يومين، واللاعبين لا يزالون في وضعية الاستشفاء ولكن لدينا الوقت.. ونريد أن نتأهل في مباراتنا غداً بصفة نهائية”.

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لويس كاسترو
كاسترو

وتابع لويس كاسترو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “نعرف قيمة الفريق الخصم وهو فريق لديه شغف كبير في الملعب ومتصدر الدوري الإيراني، ولكن هذا لا يجعلنا نفقد تركيزنا في مباراة الغد”.

وعن التفكير في مواجهة الهلال بالدوري، قال لويس كاسترو: “لا يوجد في ذهني سوى مباراتنا أمام برسبوليس، ولكني أفكر في لقاء الأزرق؛ لأن هذه مسؤوليتي كمدرب، ونحن كمدربين نفكر في جميع المباريات لنهاية الموسم”.

لويس كاسترو
كاسترو

مباراة النصر ضد برسبوليس

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد برسبوليس، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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