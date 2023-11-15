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بعد تألق بوتافوغو والنصر تحت قيادته

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز تحت قيادته المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي أصبح الأكثر تحقيقًا للفوز في العالم خلال 2023.

كاسترو الأكثر تحقيقًا للانتصارات

وأوضحت صحيفتا “ريكورد” البرتغالية و”ماركا” الإسبانية، أن لويس كاسترو وصل إلى 46 فوزًا خلال 317 يومًا في عام 2023، ليتفوق على جميع مدربي العالم من حيث عدد الانتصارات.

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وجاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، في المركز الثاني بالقائمة برصيد 40 انتصارًا في عام 2023، متساويًا مع مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

تألق لويس كاسترو في 2023

وبدأ لويس كاسترو منافسات العام الحالي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوغو البرازيلي، حيث خاض معه 38 مباراة، وفاز 25 مرة، قبل أن يتولى مهمة تدريب النصر في يوليو 2023، وفاز في 21 لقاء من 26 مباراة.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوغو بشكل مميز للغاية مع كاسترو صاحب الـ62 عامًا، قبل أن يرحل عنه وهو متصدر جدول ترتيب الدوري البرازيلي، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرتين فقط مع لويس كاسترو، في أول جولتين بدوري روشن السعودي، بعد التتويج بلقب البطولة العربية، فيما انتصر بجميع مباريات بدوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر spl

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