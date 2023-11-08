لويس كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم غائب من 2014

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا، بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا غائبًا منذ عام 2014.
ولعب النصر ضد الدحيل القطري بالأمس على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 3/ 2.
ولم يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة لويس كاسترو للهزيمة في المباراة الـ17 على التوالي، وهي أطول سلسلة لا هزيمة للعالمي منذ عام 2014، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادل مرة واحدة فقط، بنسبة فوز وصلت إلى 96.1%، وأحرز 54 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة، وصنع 58 فرصة خطيرة.
ويحتاج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة لويس كاسترو لـ3.7 تسديدة لتسجيل هدف، وبلغ معدل الاستحواذ على الكرة 63%.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.