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بعد فوزه على الدحيل بثلاثية

لويس كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم غائب من 2014

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
لويس كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم غائب من 2014
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا، بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا غائبًا منذ عام 2014.

تألق النصر مع لويس كاسترو

ولعب النصر ضد الدحيل القطري بالأمس على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 3/ 2.

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التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الدحيل

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الدحيل

ولم يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة لويس كاسترو للهزيمة في المباراة الـ17 على التوالي، وهي أطول سلسلة لا هزيمة للعالمي منذ عام 2014، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادل مرة واحدة فقط، بنسبة فوز وصلت إلى 96.1%، وأحرز 54 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة، وصنع 58 فرصة خطيرة.

ويحتاج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة لويس كاسترو لـ3.7 تسديدة لتسجيل هدف، وبلغ معدل الاستحواذ على الكرة 63%.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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