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سيغيب عن مباراة الأخدود المقبلة

لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مصير النجم الإسباني إيميريك لابورت، من المشاركة في مباراة فريقه النصر ضد الأخدود المقبلة.

لويس كاسترو يُجهز لابورت للديربي

وتعرض لابورت لإصابة بجرح في القدم، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، حيث سيعمل لويس كاسترو على تجهيزه بدنيًّا وفنيًّا جيدًا، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

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النصر والخليج - لابورت - ترتيب الدوري السعودي

وكشف الإعلامي علي الحربي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، عن آخر تطورات حالة لابورت، حيث اكتفى بالجري حول الملعب، في الحصة التدريبية التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أن لابورت يستعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال اليومين القادمين، حيث يُفضل لويس كاسترو عدم مشاركته في مباراة الأخدود، على أن يدفع به بشكل أساسي ضد الهلال.

إيميريك لابورت
لابورت

النصر يستعد لمباراة الأخدود

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، تتواجد كتيبة لويس كاسترو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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