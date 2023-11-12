ليفاندوفسكي يقود برشلونة لتجاوز ألافيس

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

تأخر برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

وبدأت مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس التي أُقيمت على ملعب “مونتجويك” بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 ثانية فقط عن طريق صامويل أموروديون.

وكاد صامويل أن يُعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة التاسعة، إلا أن تسديدته ارتطمت بالشباك الخارجية، قبل أن يهدر اللاعب ذاته انفرادًا تامًّا، وسدد الكرة بجوار القائم عند الدقيقة 13.

وتصدى الحارس سيفيرا، لتسديدة من جواو فيليكس عند الدقيقة 23، وانفرد صامويل بالحارس تير شتيجن، ولكنه سدد أعلى العارضة عند الدقيقة 31، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس بهدف.

ليفاندوفسكي يسجل ثنائية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التعادل برأسية عند الدقيقة 53، وسدد لامين ياما كرة تصدى لها الحارس عند الدقيقة 72، واحتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 78 بعد عرقلة فيران توريس.

وسدد ليفاندوفسكي ركلة الجزاء بنجاح، وطالب الضيوف الحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أشار لوجود تسلل، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2/ 1.