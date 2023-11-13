ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011

استعاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وعاد لهز الشباك خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ليفاندوفسكي يعود لهز الشباك

وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، ونجح في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 53 و78، ليُنهي سلسلة سلبية ظلت تُلاحقه طوال الفترة الماضية.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مهاجم بايرن ميونيخ السابق، ليفاندوفسكي سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، منذ ثنائيته أمام سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي.

وأنهى ليفاندوفسكي أسوأ سلسلة له دون هز الشباك، على مستوى الأندية في جميع البطولات برصيد 6 مباريات، وذلك منذ فبراير 2011، عندما فشل في التهديف مع بوروسيا دورتموند على مدار 10 مواجهات.

فوز برشلونة ضد ألافيس

ولعب برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مونتجويك”، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الـ15.