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بعد تسجيله ثنائية ضد ألافيس

ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011
المواطن - فريق التحرير

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استعاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وعاد لهز الشباك خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ليفاندوفسكي يعود لهز الشباك

وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، ونجح في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 53 و78، ليُنهي سلسلة سلبية ظلت تُلاحقه طوال الفترة الماضية.

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ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مهاجم بايرن ميونيخ السابق، ليفاندوفسكي سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، منذ ثنائيته أمام سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي.

وأنهى ليفاندوفسكي أسوأ سلسلة له دون هز الشباك، على مستوى الأندية في جميع البطولات برصيد 6 مباريات، وذلك منذ فبراير 2011، عندما فشل في التهديف مع بوروسيا دورتموند على مدار 10 مواجهات.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

فوز برشلونة ضد ألافيس

ولعب برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مونتجويك”، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الـ15.

نادي برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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