أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023 المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان
استعاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وعاد لهز الشباك خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.
وشارك ليفاندوفسكي بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، ونجح في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 53 و78، ليُنهي سلسلة سلبية ظلت تُلاحقه طوال الفترة الماضية.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مهاجم بايرن ميونيخ السابق، ليفاندوفسكي سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، منذ ثنائيته أمام سيلتا فيجو في سبتمبر الماضي.
وأنهى ليفاندوفسكي أسوأ سلسلة له دون هز الشباك، على مستوى الأندية في جميع البطولات برصيد 6 مباريات، وذلك منذ فبراير 2011، عندما فشل في التهديف مع بوروسيا دورتموند على مدار 10 مواجهات.
ولعب برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مونتجويك”، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز هام بهدفين مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الـ15.