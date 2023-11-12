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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

ليفربول يتألق ويتجاوز برينتفورد بثلاثية

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ليفربول يتألق ويتجاوز برينتفورد بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ليفربول ضد برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز بثلاثة أهداف دون رد.

محمد صلاح يهز الشباك

وبدأت مباراة ليفربول ضد برينتفورد التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، حيث ضغط الريدز بقوة، وأطلق كودي جاكبو تسديدة قوية أنقذها الحارس فليكن عند الدقيقة الرابعة، ورد إيثان بينوك بتسديدة بعيدة.

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ليفربول ضد برينتفورد
جانب من المباراة – المصدر @LFC

ومرر محمد صلاح الكرة إلى داروين نونيز، ولكن فليكن أنقذها عند الدقيقة 16، وأحرز اللاعب ذاته هدفًا، ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل، قبل أن يلغي هدفًا ثانيًا، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول عند الدقيقة 39 بعد تمريرة من نونيز، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد برينتفورد بنتيجة 1/ 0.

محمد صلاح
محمد صلاح – المصدر @LFC

فوز ليفربول ضد برينتفورد

ومع بداية الشوط الثاني، أبعد أليسون بيكر تسديدة من يانسن من ركلة حرة، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 62، وأحرز ديوجو جوتا الهدف الثالث عند الدقيقة 74 بتسديدة قوية.

وأنقذ فيرجيل فان دايك مرماه من هدف عند الدقيقة 77، وتصدى أليسون لرأسية من بينوك، وهدأ اللعب من الفريقين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برينتفورد بنتيجة 3/ 0.

ليفربول
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

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