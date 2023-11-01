ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي

أعرب نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، عن سعادته البالغة بدعم الجماهير في جميع أنحاء العالم لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، من أجل التتويج بلقب كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي سعيد بالدعم الكبير

وتحدث ليونيل ميسي عبر قناة TNT، قائلًا: “رأيت جماهير البرازيل تشجع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وكان ذلك أمرًا مذهلًا في ظل التنافس التاريخي الكبير بيننا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “كنت أعلم أن هناك أشخاصًا في البرازيل، يكنون لي الكثير من الحب، لكن دعم الأرجنتين لتصبح بطلة للعالم، كان أمرًا لم أتوقعه”.

وتابع ميسي: “كما قلت من قبل، العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا والأشخاص من مختلف الدول، تمنوا تتويج الأرجنتين بسببي، لأنهم يعرفون ما يعنيه هذا اللقب بالنسبة لي”.

وأردف: “ولذلك أنا ممتن للجميع بسبب المودة التي كانت تصلني، لقد لمسنا رغبة كل هؤلاء الأشخاص في أن نصبح أبطال العالم، كما أنني ممتن للبرازيليين على المودة الهائلة التي أظهروها لنا”.

الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وأهدى لقب مونديال قطر، ليونيل ميسي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، ليحصد الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه.