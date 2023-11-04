ليونيل ميسي: لا توجد فرصة للعودة إلى برشلونة!

كشف نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفاصيل بشأن مفاوضات الأندية معه في الميركاتو الصيفي، مستبعدًا في الوقت ذاته فكرة العودة إلى برشلونة.

ليونيل ميسي يكشف العروض

وقال ميسي خلال حواره مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية”.

وواصل ليونيل ميسي تصريحاته قائلًا: “لقد قررنا القدوم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه”.

عدم العودة إلى برشلونة

وتابع: “كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث، كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021″، وذلك في إشارة إلى اضطراره للرحيل، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأضاف ليونيل ميسي: “فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا”.

وبشأن وجود فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى برشلونة أو أي فريق آخر، رد ميسي قائلًا: “لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق”.

وعن عودته للعب في أوروبا، علق ليونيل ميسي قائلاً: “لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا”.