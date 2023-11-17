ليونيل ميسي لـ لاعبي أوروجواي: احترموا أنفسكم !

وجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى لاعبي أوروجواي، وذلك بعد اعتداء أحد لاعبي المنتخب الأخير على زميل ميسي، الأرجنتيني روديجو دي بول خلال مباراة الفريقين فجر اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر مقطع فيديو متداول للاعب الأرجنتيني دي بول وهو يتشاجر مع مانويل أوجارت لاعب أوروجواي خلال المباراة بين المنتخبين فجر اليوم.

تعليق ليونيل ميسي

وعلق ميسي قائلًا بعد المباراة: “من الطبيعي أن تحدث تلك المواجهات الجانبية خلال مباراة الأرجنتين وأوروجواي، ما أود قوله هو ضرورة احترام الصغار للكبار يجب عليهم أن يحترموا أنفسهم”.

وكان منتخب أوروجواي انتصر على منتخب الأرجنتين في العاصمة الأرجنتينية “بوينوس آيريس” بثنائية دون رد أحرزها كل من رونالد أراوخو وداروين نونيز.

وتُعد الهزيمة من أوروجواي، هي الهزيمة الأولى لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، إلا أنه يواصل تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.