مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض

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اختتم المؤتمر الثاني للأكاديمية العلمية لـ الطب التجميلي الذي استضافته الرياض خلال الفترة من 2 – 4 من شهر نوفمبر 2023م، أعماله بحضور أكثر من 2000 طبيب وطبيبة من المختصين والمهتمين في تجمع يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وبمشاركة 40 من المختصين من المملكة والدول العربية، وأمريكا وأوروبا.
وقد تخلل المؤتمر ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، وأوروبا، ومصر، والإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث استهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.
كما تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام، حيث كما تضمن 70 محاضرة علمية وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم وآخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال، بمشاركة نخبة من المتحدثين.