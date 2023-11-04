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تخلله إقامة 70 محاضرة وورشة عمل حول أحدث التقنيات والإجراءات

مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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اختتم المؤتمر الثاني للأكاديمية العلمية لـ الطب التجميلي الذي استضافته الرياض خلال الفترة من 2 – 4 من شهر نوفمبر 2023م، أعماله بحضور أكثر من 2000 طبيب وطبيبة من المختصين والمهتمين في تجمع يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وبمشاركة 40 من المختصين من المملكة والدول العربية، وأمريكا وأوروبا.

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مؤتمر الطب التجميلي

وقد تخلل المؤتمر ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، وأوروبا، ومصر، والإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث استهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.

70 محاضرة علمية وورش

كما تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام، حيث كما تضمن 70 محاضرة علمية وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم وآخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال، بمشاركة نخبة من المتحدثين.

مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض

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