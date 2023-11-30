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مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء
المواطن - فريق التحرير

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يُعقد مؤتمر ميزانية السعودية 2024 يوم الخميس المقبل، الموافق 7 ديسمبر، حيث يشهد 4 جلسات للوزراء.

جدول أعمال المؤتمر

وتبدأ الجلسات من الساعة العاشرة و40 دقيقة بجلسة “مالية مستدامة” ويتحدث فيها وزير المالية محمد الجدعان وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

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أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية”، ويتحدث فيها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ووزير الصحة فهد الجلاجل وكذلك وزير التعليم يوسف البنيان، فيما تكون الجلسة الثالثة بعنوان “تنمية مستدامة” ويتحدث فيها وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر.

والجلسة الرابعة بعنوان “قطاعات واعدة” ويتحدث فيها وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

 

 

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