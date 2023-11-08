الاتحاد يبحث عن فوز غائب بدوري روشن مؤشرات أولية لتقلبات جوية على معظم المناطق جمهور الاتحاد يُفضل زيدان أو لوبيتيغي الأهلي يُحقق فوزًا قاتلًا ضد سيراميكا الأطعمة الحريفة تقوي المناعة.. لكن تضر بصحة 4 فئات الاتحاد يُحدد بديلين لـ لوبيتيغي الهلال في مهمة خاصة ضد التعاون مداهمة استراحة والقبض على 3 أشخاص بنجران الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن
أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يراقب المؤشرات الأولية لتقلبات جوية متوقعة خلال الأسبوع المقبل.
وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن تلك التوقعات تشمل معظم المناطق خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيصدر تقريرًا خاصًا عنها.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.