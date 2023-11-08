مؤشرات أولية لتقلبات جوية على معظم المناطق

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يراقب المؤشرات الأولية لتقلبات جوية متوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن تلك التوقعات تشمل معظم المناطق خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيصدر تقريرًا خاصًا عنها.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.