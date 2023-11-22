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بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11099 نقطة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11099 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 29.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11099.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات العمران، والزامل للصناعة، ومهارة، وسمو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والمتحدة للتأمين، والجوف، والمنجم، والأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.41% و6.67% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، عذيب للاتصالات، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.20 نقاط ليقفل عند مستوى 24096.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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