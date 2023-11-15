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قبل الانضمام إلى فلومينينسي

مارسيلو: رونالدو تحدث معي للانتقال للنصر

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مارسيلو: رونالدو تحدث معي للانتقال للنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم فلومينينسي الحالي، البرازيلي مارسيلو، عن حديث قائد النصر والمنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو معه بشأن الانضمام إلى صفوف العالمي.

مارسيلو يكشف حديث رونالدو

وتحدث مارسيلو خلال تصريحات لصحيفة “أوجوجو” البرتغالية، قائلًا: “كريستيانو رونالدو تحدث معي عن الانتقال إلى النصر منذ فترة”.

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وأضاف: “كانت لدي بعض العروض، ليس فقط من النصر، لكنني كنت بحاجة للعودة إلى جذوري في البرازيل.. شيء ما أخبرني أنني يجب أن أعود”.

رونالدو ومارسيلو
رونالدو والنجم البرازيلي

ولعب رونالدو مع مارسيلو لمدة 9 سنوات، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ثم رحل الأسطورة البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي، فيما انتقل النجم البرازيلي إلى أولمبياكوس اليوناني.

وانضم صاحب الـ35 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي في فبراير عام 2023، ونجح في قيادته للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس، وسيُشارك في كأس العالم للأندية التي ستُقام في السعودية.

رونالدو ومارسيلو
رونالدو والنجم البرازيلي

انضمام النجوم لدوري روشن

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر في يناير 2023، قبل أن يجذب دوري روشن أبرز نجوم العالم، وفي مقدمتهم؛ نيمار “الهلال”، كريم بنزيما “الاتحاد”، ساديو ماني “النصر”، ورياض محرز وروبرتو فيرمينو “الأهلي”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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