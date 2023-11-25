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بعد تراجع مستواه هذا الموسم

مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع أداء مارسيلو غروهي

ولم يُقدم مارسيلو غروهي الأداء المتوقع منه هذا الموسم، وبات من نقاط ضعف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي عرضه لانتقادات من الجماهير، وحمله البعض مسؤولية فقدان النقاط بدوري روشن السعودي.

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مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

وكان مارسيلو غروهي، واحدًا من نقاط قوة الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، ولعب دورًا بارزًا في تألق الفريق بالموسم الماضي، وتتويجه بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم.

وفشل مارسيلو غروهي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في دوري روشن السعودي، حيث اهتزت شباكه مرتين أمام الحزم وأبها، فيما استقبل هدفًا واحدًا ضد كل من؛ الأهلي، التعاون، الشباب والاتفاق.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

تعادل الاتحاد ضد الاتفاق

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق بالأمس في ملعبه بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق الذي يتواجد في المركز السابع.

الاتفاق ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

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