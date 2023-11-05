Icon

الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن Icon التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك Icon سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ Icon بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع Icon الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة Icon الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوز فلوميننسي بلقب كوبا ليبرتادورس

مارسيلو يحقق البطولة رقم 27 في مسيرته

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
مارسيلو يحقق البطولة رقم 27 في مسيرته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي فلوميننسي البرازيلي في تحقيق البطولة رقم 27 في مسيرته.

وكان فلوميننسي نجح فجر اليوم في تحقيق لقب كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

قد يهمّك أيضاً
الهلاليون يطلبون معاقبة نجم الأهلي .. والسبب !

الهلاليون يطلبون معاقبة نجم الأهلي .. والسبب !

أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً

أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً

ألقاب مارسيلو

وحقق النجم مارسيلو صاحب الـ 35 عامًا، 25 بطولة مع ريال مدريد وهم ” 6 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في كأس العالم للأندية”.

ومع نادي فلوميننسي حقق أول لقب له وهو كوبا ليبرتادورس فجر اليوم، كما سبق له الفوز بلقب كأس العالم للقارات عام 2013 مع منتخب البرازيل ليصل عدد ألقابه إلى 27 لقب.

ويستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإطلاق التميمة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم إطلاق التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، في المنطقة التاريخية في جدة.

مارسيلو - فلوميننسي

كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

مارسيلو - فلوميننسي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
آخر الاخبار

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر...

آخر الاخبار
مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا
الرياضة

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

الرياضة
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
أخبار أمنية

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس...

أخبار أمنية
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
الترفيه

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم...

الترفيه
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
العالم

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات...

العالم
وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف
حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا
أخبار رئيسية

حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم...

أخبار رئيسية