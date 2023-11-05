مارسيلو يحقق البطولة رقم 27 في مسيرته

نجح النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي فلوميننسي البرازيلي في تحقيق البطولة رقم 27 في مسيرته.

وكان فلوميننسي نجح فجر اليوم في تحقيق لقب كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

ألقاب مارسيلو

وحقق النجم مارسيلو صاحب الـ 35 عامًا، 25 بطولة مع ريال مدريد وهم ” 6 ألقاب في الدوري الإسباني، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في كأس العالم للأندية”.

ومع نادي فلوميننسي حقق أول لقب له وهو كوبا ليبرتادورس فجر اليوم، كما سبق له الفوز بلقب كأس العالم للقارات عام 2013 مع منتخب البرازيل ليصل عدد ألقابه إلى 27 لقب.

ويستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإطلاق التميمة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم إطلاق التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، في المنطقة التاريخية في جدة.

كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.