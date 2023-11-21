ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة

أعلن إيلون ماسك أن منصة “إكس” ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/ الهلال الأحمر في غزة.

رسالة إلى إكس

وكتبت مجموعة من 27 عضوًا ديمقراطيًّا بالكونجرس الأمريكي الثلاثاء رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك مالك “إكس” يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار المشرعون في رسالتهم، التي وجهوها إلى ماسك ورئيسة “إكس” التنفيذية ليندا ياكارينو، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضًا ممن لديهم حسابات (إكس بريميوم) “يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين”.

أحدث معركة

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى “تويتر” وغير اسمها إلى “إكس”، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

ورفعت “إكس” الاثنين دعوى قضائية على مجموعة “ميديا ماترز” المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة: إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرًا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.