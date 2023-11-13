ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023

انتهت، منذ قليل، مباراة ماغديبورغ ضد فوكس برلين في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023″، بفوز الفريق الأول وتتويجه باللقب.

فوز ماغديبورغ بلقب سوبر جلوب

وبدأت مباراة ماغديبورغ ضد فوكس برلين التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام بشكل سريع، وظهر الفريقان بشكل مميز، وتبادلا السيطرة على أحداث المواجهة النهائية.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي ماغديبورغ في تحقيق الفوز على فوكس برلين بنتيجة 34/ 32، ليُحافظ على لقب سوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي.

ورفع الفريق الألماني عدد ألقابه في بطولة العالم للأندية لكرة اليد إلى 3، ليفض الشراكة مع مواطنه فوكس برلين صاحب المركز الثاني، ويبتعد بفارق لقبين فقط عن برشلونة الإسباني صاحب الرقم القياسي بـ5 بطولات.

برشلونة ثالثًا

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة قد أنهى منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في المركز الثالث، بعد فوزه على كيليسي البولندي بنتيجة 33/ 30.