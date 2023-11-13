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بعد الفوز على فوكس برلين

ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ماغديبورغ ضد فوكس برلين في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023″، بفوز الفريق الأول وتتويجه باللقب.

فوز ماغديبورغ بلقب سوبر جلوب

وبدأت مباراة ماغديبورغ ضد فوكس برلين التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام بشكل سريع، وظهر الفريقان بشكل مميز، وتبادلا السيطرة على أحداث المواجهة النهائية.

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ماغديبورغ وفوكس برلين
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي ماغديبورغ في تحقيق الفوز على فوكس برلين بنتيجة 34/ 32، ليُحافظ على لقب سوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي.

ماغديبورغ وفوكس برلين
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

ورفع الفريق الألماني عدد ألقابه في بطولة العالم للأندية لكرة اليد إلى 3، ليفض الشراكة مع مواطنه فوكس برلين صاحب المركز الثاني، ويبتعد بفارق لقبين فقط عن برشلونة الإسباني صاحب الرقم القياسي بـ5 بطولات.

ماغديبورغ بطل سوبر جلوب 2023
جانب من تتويج الفريق – المصدر @mosgovsa

برشلونة ثالثًا

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة قد أنهى منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في المركز الثالث، بعد فوزه على كيليسي البولندي بنتيجة 33/ 30.

برشلونة في سوبر جلوب
لاعبو برشلونة – المصدر @mosgovsa

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