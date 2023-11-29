مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

خطف النجم البرازيلي مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

مالكوم يخطف الأنظار

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام مالكوم مع الهلال، ومنحته أعلى تقييم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بـ7.71 درجة.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بمعدل تسجيل هدف كل 110 دقيقة.

ونجح مالكوم صاحب الـ26 عامًا، في صناعة 45 فرصة، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 88%، كما قام بـ31 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع المسابقات.

فوز الهلال ضد نافباخور

ولعب الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس على الملعب المركزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى الدور التالي، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.