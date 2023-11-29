مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا
خطف النجم البرازيلي مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام مالكوم مع الهلال، ومنحته أعلى تقييم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بـ7.71 درجة.
وشارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بمعدل تسجيل هدف كل 110 دقيقة.
ونجح مالكوم صاحب الـ26 عامًا، في صناعة 45 فرصة، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 88%، كما قام بـ31 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع المسابقات.
ولعب الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس على الملعب المركزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الزعيم بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى الدور التالي، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.