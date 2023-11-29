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خطف الأنظار مع الفريق

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرازيلي مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

مالكوم يخطف الأنظار

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام مالكوم مع الهلال، ومنحته أعلى تقييم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بـ7.71 درجة.

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مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بمعدل تسجيل هدف كل 110 دقيقة.

ونجح مالكوم صاحب الـ26 عامًا، في صناعة 45 فرصة، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 88%، كما قام بـ31 مراوغة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع المسابقات.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد نافباخور

ولعب الهلال ضد نافباخور الأوزبكي بالأمس على الملعب المركزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى الدور التالي، وبفارق 3 نقاط عن نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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