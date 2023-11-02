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ضمن منافسات دوري روشن

مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم البرازيلي مالكوم من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

مالكوم لا يغيب عن تشكيلة جيسوس

ودفع جيسوس، بالنجم مالكوم في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، حيث خاض 11 مواجهة، بينهم 8 كأساسي و3 كبديل، بمعدل 724 دقيقة لعب.

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مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

ونجح مالكوم في تسجيل هدف وصنع 13 فرصة، وقام بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 44.4%، وتمكن من احتساب ركلتين جزاء، ولديه 19 مراوغة ناجحة، وقام بـ159 تمريرة ناجحة بدقة 80.3%.

ولعب مالكوم دورًا دفاعيًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث قام بـ6 افتكاكات ناجحة بدقة 66.7%، وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة 3 مرات، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

مالكوم
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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