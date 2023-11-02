مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

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يُعد النجم البرازيلي مالكوم من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.
ودفع جيسوس، بالنجم مالكوم في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، حيث خاض 11 مواجهة، بينهم 8 كأساسي و3 كبديل، بمعدل 724 دقيقة لعب.
ونجح مالكوم في تسجيل هدف وصنع 13 فرصة، وقام بـ4 تسديدات على المرمى بدقة 44.4%، وتمكن من احتساب ركلتين جزاء، ولديه 19 مراوغة ناجحة، وقام بـ159 تمريرة ناجحة بدقة 80.3%.
ولعب مالكوم دورًا دفاعيًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث قام بـ6 افتكاكات ناجحة بدقة 66.7%، وشتت الكرة مرتين، وقطع الكرة 3 مرات، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.