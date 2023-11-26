مالكوم ونكودو يخطفان نجومية الجولة الـ14

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تألق البرازيلي مالكوم والكاميروني كيفين نكودو بشكل لافت مع الهلال وضمك، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ومنحت مالكوم ونكودو أعلى تقييم بـ10 درجات لكل منهما، بعد تألقهما اللافت.
وخطف مالكوم الأنظار في الجولة الـ14، بعد تسجيله هاتريك، ليقود الهلال لتحقيق فوز عريض ضد الحزم بتسعة أهداف دون رد، وواصل نكودو تألقه، وأحرز ثلاثية أيضًا، ليُساهم في فوز ضمك على أبها بنتيجة 4\2.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون.
ويقع الفتح في المركز السادس بـ24 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.