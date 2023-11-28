مالكوم يُحرز الهدف الأول لـ الهلال

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نجح البرازيلي مالكوم في افتتاح التسجيل لنادي الهلال، وذلك في أحداث الشوط الثاني من مباراة نافباخور الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وكان سالم الدوسري أهدر ركلة جزاء للأزرق في الدقيقة الـ69 ليتابعها النجم البرازيلي معلنًا تقدم الأزرق بهدف.