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بعد خصم نقاط من إيفرتون

مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالهبوط!

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالهبوط!
المواطن - فريق التحرير

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أصبح ناديا مانشستر سيتي وتشيلسي، في أزمة كبرى، حيث يواجهان خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد العقوبة التي وقعت على إيفرتون.

عقوبة إيفرتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بالأمس، عن خصم 10 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، وذلك بعد خرقه القواعد المالية للبريميرليج، ليصبح رصيده 4 نقاط فقط، ويتراجع للمركز قبل الأخير.

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إيفرتون
لاعبو الفريق – المصدر @Everton

مانشستر سيتي وتشيلسي قد يواجهان عقوبة

ويواجه مانشستر سيتي 115 انتهاكًا مزعومًا للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي، وقد يواجه تشيلسي تدقيقًا بشأن المدفوعات المزعومة المرتبطة بالمالك السابق رومان أبراموفيتش.

وقام ستيفان بورسون، المحامي الذي قدم المشورة لمانشستر سيتي، بالتعليق على موقف إيفرتون، وقال: “دون رؤية الحكم. خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون قرار قاس بسبب انتهاك صريح للعب المالي النظيف”.

وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “ولكنه يعزز أن العقوبات المتوقع فرضها على مانشستر سيتي (إذا ثبتت إدانته)، والآن تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف بوجود مدفوعات خارج السجلات)، من المحتمل أن تؤدي للهبوط”.

تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

وأضاف بورسون: “هناك شيء واحد مؤكد؛ نظرًا لحجم هذه العقوبة الرياضية، فإن تلقي تشيلسي غرامة فقط بعد انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف وقوانين الربح والاستدامة، يحتاج لإعادة نظر عاجلة وفورية”.

وواصل: “قد تكون نافذة يناير مثيرة للاهتمام. حتى في أفضل الحالات، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على القدرة على إقناع لجنة مستقلة بقبول مخصصات كوفيد والعقوبات الخاصة بهم كتعديلات استثنائية”.

وتحدث بورسون عن كون الهبوط عقوبة محتملة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، وقال: “سواء كان الأمر مثيرًا للقلق أم لا، فإن الحجم الهائل للهم الدوري الإنجليزي وصل إلى المستوى الذي إذا تم إثباتها، فيجب أن تؤدي للهبوط”.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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