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ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يتأهل لـ ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في يونج بويز

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
مانشستر سيتي يتأهل لـ ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في يونج بويز
المواطن - فريق التحرير

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ضمن مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على فريق يونج بويز السويسري مساء أمس بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ثلاثية مدوية لـ مانشستر سيتي

ونجح السيتي في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من إيرلينج هالاند وفيل فودين في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

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وفي الشوط الثاني، سجل مان سيتي هدفه الثالث عبر هالاند في الدقيقة الـ52 من تصويبة قوية.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مان سيتي 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما يتذيل يونج بويز المجموعة برصيد نقطة.

مانشستر سيتي - هالاند

وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز بوروسيا دورتموند الألماني على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بثنائية دون رد، وفوز شاختار الأوكراني على برشلونة الإسباني بهدف دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على يونج بويز بثلاثية دون رد، وفاز ميلان الإيطالي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية لهدف، وفاز لاتسيو الإيطالي على فينورد الهولندي بهدف دون رد.

وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على سيلتيك الإسكتلندي بسداسية دون رد.

أما بورتو البرتغالي ففاز على رويال أنتويرب البلجيكي بثنائية دون رد، وفاز لايبزيج الألماني على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 2- 1.

مانشستر سيتي - هالاند

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