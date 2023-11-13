مانشستر يونايتد يرفض التفريط في برونو فيرنانديز لـ دوري روشن

أبدى أحد أندية دوري روشن السعودي في الفترة الأخيرة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير كشفت أن النادي السعودي مهتم بضم برونو مقابل 90 مليون يورو، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاج لم يُرحب ببيع برونو خاصة أنه العنصر الأهم والأبرز في صفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية.

أرقام برونو فيرنانديز الموسم الحالي

برونو فيرنانديز سجل هدفًا مع اليونايتد في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بينما سجل 3 أهداف مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها طلب التعاقد مع أحد لاعبي اليونايتد من قبل أحد أندية دوري روشن، حيث اهتم أحد الأندية بضم اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط.

قيمة العرض لضم كاسيميرو

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.