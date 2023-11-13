Icon

أهالي حفر الباطن على موعد مع أولى هجمات البرد الناعم Icon نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان Icon مانشستر يونايتد يرفض التفريط في برونو فيرنانديز لـ دوري روشن Icon لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك Icon 3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مروجي المخدرات Icon وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب Icon لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال Icon 55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة Icon صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول Icon 13 وظيفة شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه

مانشستر يونايتد يرفض التفريط في برونو فيرنانديز لـ دوري روشن

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
مانشستر يونايتد يرفض التفريط في برونو فيرنانديز لـ دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أبدى أحد أندية دوري روشن السعودي في الفترة الأخيرة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير كشفت أن النادي السعودي مهتم بضم برونو مقابل 90 مليون يورو، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاج لم يُرحب ببيع برونو خاصة أنه العنصر الأهم والأبرز في صفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية.

قد يهمّك أيضاً
لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة

لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة

موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

أرقام برونو فيرنانديز الموسم الحالي

برونو فيرنانديز سجل هدفًا مع اليونايتد في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بينما سجل 3 أهداف مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها طلب التعاقد مع أحد لاعبي اليونايتد من قبل أحد أندية دوري روشن، حيث اهتم أحد الأندية بضم اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط.

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد
برونو

قيمة العرض لضم كاسيميرو

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون- كاسيميرو - 1 - مانشستر يونايتد
كاسيميرو

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم