مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون بشق الأنفس

واصل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين وصعب على فريق لوتون تاون بهدف دون رد في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فوز بهدف لـ مانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، نجح المدافع السويدي فيكتور لينديلوف في إحراز الهدف الوحيد لـ مان يونايتد بالدقيقة الـ60.

ونجح اليونايتد في الحفاظ على تقدمه ليصبح رصيده بعد المباراة 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 6 نقاط في المركز الـ17.

وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بلقاء نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

وفي الغد تُقام مواجهات ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنغهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.