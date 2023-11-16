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بعد فوز الأخضر برباعية

مانشيني: حققنا ما نُريده أمام باكستان

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
مانشيني: حققنا ما نُريده أمام باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن سعادته بفوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد باكستان اليوم، مؤكدًا التعرف على اللاعبين جيدًا.

تعليق مانشيني على المباراة

وتحدث مانشيني في المؤتمر الصحافي بعد مباراة السعودية ضد باكستان، قائلًا: “في إيطاليا الأمطار فأل خير علينا.. وحققنا ما نريده من المباراة”.

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نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري

منتخب السعودية ضد باكستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتابع المدرب الإيطالي: “لدينا الوقت الكافي للاستعداد لبطولة آسيا في قطر.. وعادة مثل هذه البطولات في كل القارات تحدث بها أمور غير متوقعة”.

وأضاف مانشيني: “في المباريات الودية السابقة تعرفت على اللاعبين، والآن لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب والخبرة.. وأمر المنتخب بشأن الخيارات الفنية يبقى مفتوحًا”.

مباراة السعودية ضد باكستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

فوز السعودية ضد باكستان

ولعب منتخب السعودية ضد باكستان اليوم على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأخضر برباعية دون رد.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع المدرب الإيطالي، حيث سبق وقاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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