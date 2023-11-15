مانشيني عن استبعاد كنو والبريكان والغنام: الباب مفتوح للجميع

كشف المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، عن أسباب استبعاده لعدد من النجوم خلال معسكر الأخضر الحالي.

مانشيني يكشف سبب استبعاد اللاعبين

وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.

وعن استبعاد كنو والبريكان والغنام، قال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد باكستان: “الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، وفضلنا خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا”.

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل، شاهدنا العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وأنا مؤمن بأننا لدينا لاعبون صاعدون موهوبون”.

مباراة السعودية ضد باكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد باكستان، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.