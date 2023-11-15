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مؤكدًا استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا

مانشيني عن استبعاد كنو والبريكان والغنام: الباب مفتوح للجميع

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
مانشيني عن استبعاد كنو والبريكان والغنام: الباب مفتوح للجميع
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، عن أسباب استبعاده لعدد من النجوم خلال معسكر الأخضر الحالي.

مانشيني يكشف سبب استبعاد اللاعبين

وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.

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محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

وعن استبعاد كنو والبريكان والغنام، قال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد باكستان: “الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، وفضلنا خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا”.

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل، شاهدنا العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وأنا مؤمن بأننا لدينا لاعبون صاعدون موهوبون”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SaudiNT

مباراة السعودية ضد باكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد باكستان، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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