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مؤكدًا التنسيق مع الأندية بشأن اللاعبين

مانشيني: نُركز الآن على مواجهة باكستان

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
مانشيني: نُركز الآن على مواجهة باكستان
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، على التركيز على مواجهة باكستان غدًا، مشددًا في الوقت ذاته على خوض مباريات قوية خلال الفترة الماضية.

مباراة السعودية ضد باكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد باكستان، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تعليق مانشيني على المباراة

وقال مانشيني: “المنتخب لعب عدة مباريات قوية خلال الفترة الماضية وهدفنا تجهيز المنتخب قبل استحقاق كاس آسيا بشكل مناسب، وتركيزنا الآن منصب على مواجهة باكستان، وبعدها سنأخذ التصفيات في كل مباراة على حدة”.

وبشأن إصابات اللاعبين والتنسيق مع الأندية، قال: “التنسيق موجود وأحيانًا نريد أن نتابع اللاعبين عن قرب ومن ثم اتخاذ القرار الأنسب.. وتأكدنا من عدم إمكانية مشاركة سالم الدوسري في المباراتين، ولذلك استبعدناه”.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وأضاف مانشيني: “اختيار الأحساء جاء لرغبتنا في اللعب بمناطق مختلفة من المملكة، وفيما يخص الجانب اللياقي هناك تنسيق مع الأندية لوضع حصص لياقية إضافية لرفع المعدل لدى جميع اللاعبين”.

واختتم مانشيني تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية ضد باكستان، قائلًا: “في هذه الفترة نحتاج لاعبين جاهزين للقتال من أجل شعار المنتخب”.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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