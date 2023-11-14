مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة باكستان غدًا

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الأربعاء؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد باكستان.

مانشيني يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مانشيني سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 5:30 مساء غد الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بملعب نادي الفتح.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني مرانًا، مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الرديف في نادي الفتح، بعدما خاض حصة تدريبية صباحية، تركزت على تمارين الكرات الثابتة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الباكستاني، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قائمة المنتخب السعودي

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.