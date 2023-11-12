مانشيني يستبعد أيمن يحيى من قائمة الأخضر

أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد النجم أيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يستبعد يحيى ويضم الغنام

وقرر مانشيني، استبعاد أيمن يحيى من معسكر الأخضر لعدم الجاهزية الطبية، فيما استدعى خالد الغنام للانضمام بدلًا منه، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”.

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

الأخضر يُلاقي باكستان والأردن

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.