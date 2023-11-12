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بسبب عدم الجاهزية الطبية

مانشيني يستبعد أيمن يحيى من قائمة الأخضر

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
مانشيني يستبعد أيمن يحيى من قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد النجم أيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يستبعد يحيى ويضم الغنام

وقرر مانشيني، استبعاد أيمن يحيى من معسكر الأخضر لعدم الجاهزية الطبية، فيما استدعى خالد الغنام للانضمام بدلًا منه، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”.

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أيمن يحيى وخالد الغنام
يحيى والغنام – المصدر @SaudiNT

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يُلاقي باكستان والأردن

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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