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لعدم جاهزيته بسبب الإصابة

مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد اللاعب ناصر الدوسري من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يستبعد الدوسري ويضم هوساوي

وقرر مانشيني، استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر لعدم الجاهزية بعد تعرضه للإصابة، فيما استدعى عبدالإله هوساوي للانضمام بدلًا منه، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”.

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ناصر الدوسري وعبدالإله هوساوي
الدوسري وهوساوي – المصدر @SaudiNT

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يُلاقي باكستان والأردن

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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