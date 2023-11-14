مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر

أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد اللاعب ناصر الدوسري من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يستبعد الدوسري ويضم هوساوي

وقرر مانشيني، استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر لعدم الجاهزية بعد تعرضه للإصابة، فيما استدعى عبدالإله هوساوي للانضمام بدلًا منه، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”.

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

الأخضر يُلاقي باكستان والأردن

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.