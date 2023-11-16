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بعد تعرضهما للإصابة

مانشيني يستبعد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
مانشيني يستبعد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد الثنائي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

استبعاد الشهراني والعمري وضم هندي

وقرر مانشيني، استبعاد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهما بعد تعرضهما للإصابة، فيما استدعى عبدالباسط هندي للانضمام للقائمة، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي عبر منصة “إكس”.

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ياسر الشهراني وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي
الشهراني والعمري وهندي

وواجه المنتخب السعودي نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت المباراة بفوز الأخضر برباعية دون رد.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع مانشيني، حيث سبق أن قاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لمواجهة الأردن

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأردني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب عمان الدولي، وذلك في الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @FatehClub

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