مانشيني يستبعد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن استبعاد الثنائي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وقرر مانشيني، استبعاد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهما بعد تعرضهما للإصابة، فيما استدعى عبدالباسط هندي للانضمام للقائمة، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي عبر منصة “إكس”.
وواجه المنتخب السعودي نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت المباراة بفوز الأخضر برباعية دون رد.
ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع مانشيني، حيث سبق أن قاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأردني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب عمان الدولي، وذلك في الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.