مانشيني يستهدف الفوز الأول مع الأخضر

يطمح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز ضد باكستان، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

الأخضر يستضيف باكستان

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد باكستان، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الفتح، في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

مانشيني يبحث عن أول انتصار

ويسعى مانشيني لقيادة الأخضر لتجاوز عقبة باكستان، وتحقيق الانتصار الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في 3 لقاءات، والتعادل في مواجهة واحدة.

وخاض الأخضر مباراتين وديتين في مدينة نيوكاسل شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وضد كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع نيجيريا إيجابيًا في معسكر البرتغال، شهر أكتوبر.

وخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ثاني مباريات الأخضر الودية في معسكر البرتغال.

ويسعى الأخضر بقيادة مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ نهائيات كأس العالم 2022، ولتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات الآسيوية، خاصة أن المواجهة التالية ستكون خارج ملعبه أمام الأردن.