Icon

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC Icon منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية Icon ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج Icon SSC تنقل مباراة السعودية والأردن Icon ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل Icon مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن Icon في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر Icon الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي Icon وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة اليوم بالتصفيات الآسيوية

مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة الأردن اليوم.

السعودية تُلاقي الأردن اليوم

ومن المقرر أن تلعب الأردن ضد السعودية، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قد يهمّك أيضاً
صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة

صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة

سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

المنتخب السعودي الأول - مباراة السعودية والأردن
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يسعى للفوز

ولم يظهر منتخب الأردن الأول لكرة القدم بالمستوى المتوقع مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة خلال الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات، وظهر دفاعه بمستوى محبط.

الحسين عموتة
الحسين عموتة

وأظهرت المباريات الودية السابقة، ضعف دفاع الأردن، حيث خسر بسداسية دون رد ضد النرويج، ويطمح مانشيني في استغلال حالة المعاناة الدفاعية، واللعب بطريقة هجومية اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

ويدرك الحسين عموتة صعوبة مواجهة هجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مانشيني، حيث يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون هز الشباك من أنصاف الفرص، ويسعى لتأمين الدفاع بشكل جيد اليوم.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة