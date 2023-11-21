مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن

يأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة الأردن اليوم.

السعودية تُلاقي الأردن اليوم

ومن المقرر أن تلعب الأردن ضد السعودية، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

مانشيني يسعى للفوز

ولم يظهر منتخب الأردن الأول لكرة القدم بالمستوى المتوقع مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة خلال الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات، وظهر دفاعه بمستوى محبط.

وأظهرت المباريات الودية السابقة، ضعف دفاع الأردن، حيث خسر بسداسية دون رد ضد النرويج، ويطمح مانشيني في استغلال حالة المعاناة الدفاعية، واللعب بطريقة هجومية اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

ويدرك الحسين عموتة صعوبة مواجهة هجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع مانشيني، حيث يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون هز الشباك من أنصاف الفرص، ويسعى لتأمين الدفاع بشكل جيد اليوم.