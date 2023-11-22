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بعد البداية القوية في التصفيات

مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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خطف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الأنظار في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2027.

بداية قوية للأخضر

وبدأ الأخضر مشواره بشكل مميز مع مانشيني في التصفيات الآسيوية، حيث نجح في تحقيق فوز برباعية دون رد أمام باكستان على ملعب الفتح، قبل أن يتجاوز الأردن بثنائية نظيفة على ملعب عمان الدولي.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

التألق مع مانشيني

وشهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد العديد من النجوم، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو، فراس البريكان وسلطان الغنام، وضم عدد من اللاعبين الشباب، الأمر الذي عرض مانشيني لانتقادات كبيرة مؤخرًا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكسب المدرب الإيطالي، الرهان باللاعبين الذين ضمهم إلى قائمة الأخضر، حيث ظهر الهجوم بشكل مميز، واستعاد بريقه بتسجيل 6 أهداف في مباراتين، بعد معاناته خلال المباريات الودية طوال الفترة الماضية.

كما قدم الدفاع أداء مميزًا، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ فترة طويلة، واستعاد حارس المرمى محمد العويس بريقه، وخطف الأنظار في المباراتين.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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