مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

نجح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز الأول تحت قيادته، بعد تجاوز عقبة باكستان اليوم.

الفوز الأول للأخضر مع مانشيني

وانتهت، قبل قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز الأخضر برباعية دون رد.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع مانشيني، حيث سبق وقاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.

وخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مانشيني، أمام كوستاريكا بنتيجة 3/ 1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المعسكر الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وهُزم ضد مالي في معسكر البرتغال بثلاثية.

الانتصار الأول منذ المونديال

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للأخضر منذ انتصاره على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، حيث خاض 8 مباريات، خسر 7 مرات وتعادل مرة.