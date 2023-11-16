Icon

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر Icon أمطار الرياض مستمرة لساعة متأخرة الليلة Icon بيان مشترك عن السعودية ودول الكاريكوم: تعزيز التعاون ودعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 Icon منتخب السعودية يفتتح تصفيات المونديال برباعية ضد باكستان Icon عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا Icon محمد صلاح يقود منتخب مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية Icon القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية Icon وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي Icon صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي Icon جدة رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة باكستان اليوم

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز الأول تحت قيادته، بعد تجاوز عقبة باكستان اليوم.

الفوز الأول للأخضر مع مانشيني

وانتهت، قبل قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز الأخضر برباعية دون رد.

قد يهمّك أيضاً
تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم

تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم

التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات

التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @FatehClub

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع مانشيني، حيث سبق وقاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.

وخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مانشيني، أمام كوستاريكا بنتيجة 3/ 1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المعسكر الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وهُزم ضد مالي في معسكر البرتغال بثلاثية.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

الانتصار الأول منذ المونديال

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للأخضر منذ انتصاره على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، حيث خاض 8 مباريات، خسر 7 مرات وتعادل مرة.

سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين
جانب من مباراة السعودية والأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار