مايكروسوفت تطرح تحديثًا رئيسيًّا لنظام التشغيل ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت، طرح التحديث الرئيسي الجديد لنظام التشغيل ويندوز 11، للحواسيب الشخصية، والمزود ببرنامج دردشة آلية يسمى “كوبيلوت”، الذي يشبه إلى حد ما “شات جي بي تي”.

ميزات التحديث الجديد

ويعتمد “كوبيلوت” المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد ردود شبيهة بردود الإنسان، على نماذج اللغة الكبيرة الأساسية التي طورتها “أوبن إيه آي- OpenAI” المدعومة من “مايكروسوفت”.

وتتضمن ميزات البرنامج، القدرة على فتح التطبيقات والتحويل إلى الوضع المظلم، وتشغيل خاصية “البلوتوث” والحصول على إرشادات حول التقاط لقطة شاشة.

يتيح للمستخدمين الكتابة في أي مكان

وسيمكن “كوبيلوت” المستخدم أثناء البحث في موقع ويب عبر متصفح “إيدج”، من طلب إعداد ملخص لما هو موجود في الصفحة، والذي يُعتقد أنه سيكون أكثر تفصيلًا من “سيري” المساعد الآلي لـ”أبل”.

وفي سياق متصل، بدأت مايكروسوفت في طرح تغييرات جديدة على Windows Ink والتي تتيح لك الكتابة في أي مكان يمكنك الكتابة فيه في Windows 11 ، وبعد أشهر من معاينة التغييرات، يعمل تحويل الكتابة اليدوية إلى نص الآن داخل مربعات البحث والعناصر الأخرى في Windows 11 حيث يمكنك إعادة المدخلات الخاصة بك.

وإذا كان لديك جهاز Surface مزود بقلم أو أي جهاز لوحي آخر يعمل بنظام Windows ويدعم Windows Ink، فسترى على الفور هذه الميزة الجديدة إذا توجهت إلى الإعدادات وبدأت في الكتابة في مربع البحث، أو في حقول تحرير النص الأخرى في Windows 11، وتقوم مايكروسوفت بتمكين هذا للغة الإنجليزية الأمريكية فقط في الوقت الحالي، مع توفير الدعم للغات الإضافية قريبًا.