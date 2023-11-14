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بعد تألقه اللافت مع باريس

مبابي الأفضل بالدوري الفرنسي في أكتوبر

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
مبابي الأفضل بالدوري الفرنسي في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم كيليان مبابي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليحصد جائزة جديدة في الدوري الفرنسي الممتاز.

مبابي الأفضل في أكتوبر

وتوج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لشهر أكتوبر الماضي، بعد مساهمته في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرت، وقدم تمريرة حاسمة.

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كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_arab

وحقق مبابي صاحب الـ24 عامًا، جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة المحترفين الفرنسية للمرة العاشرة في مسيرته سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان أو فريقه السابق موناكو.

ويتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي برصيد 13 هدفًا، كان آخرها هاتريك في شباك فريق ريمس، ضمن منافسات الجولة الـ12.

مبابي
كيليان – المصدر psg

باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 27 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل في 3 لقاءات وخسر مرة.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر psg

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