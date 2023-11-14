مبابي الأفضل بالدوري الفرنسي في أكتوبر

خطف النجم كيليان مبابي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليحصد جائزة جديدة في الدوري الفرنسي الممتاز.

مبابي الأفضل في أكتوبر

وتوج مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لشهر أكتوبر الماضي، بعد مساهمته في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرت، وقدم تمريرة حاسمة.

وحقق مبابي صاحب الـ24 عامًا، جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة المحترفين الفرنسية للمرة العاشرة في مسيرته سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان أو فريقه السابق موناكو.

ويتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي برصيد 13 هدفًا، كان آخرها هاتريك في شباك فريق ريمس، ضمن منافسات الجولة الـ12.

باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 27 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل في 3 لقاءات وخسر مرة.