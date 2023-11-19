مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا

واصل النجم كيليان مبابي تألقه اللافت مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليقترب بقوة من خطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للديوك.

فوز منتخب فرنسا ضد جبل طارق

ولعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بتحقيق الديوك لفوز غير مسبوق بنتيجة 14\0.

تألق كيليان مبابي مع فرنسا

وبدأ كيليان مبابي المباراة يحمل شارة قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، حيث بات أول لاعب أقل من 25 عامًا، يرتدي شارة الديوك في 5 مباريات متتالية.

وسجل مبابي هاتريك في شباك منتخب جبل طارق الأول لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 46 هدفًا خلال 74 مباراة دولية، ليصبح ثالث هدافي الديوك في التاريخ، متجاوزًا زميله أنطوان جريزمان.

ورفع مبابي عدد الهاتريك الذي سجله في مسيرته مع الديوك والأندية إلى 17، وبات قريبًا من انتزاع صدارة الهدافين التاريخين لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الذي يحتله مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو برصيد 56 هدفًا.

كما وصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 300 في مسيرته سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، وهو الإنجاز الذي وصفه بأنه “مجرد خطوة في مشوار طويل”.