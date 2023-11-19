Icon

إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و4 أسلحة نارية Icon أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية Icon 6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر Icon تكدس مروري على طريق جدة الرياض Icon مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا Icon منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة Icon كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي Icon ياسين بونو في صدارة قائمة مميزة Icon أمطار غزيرة وسحب كثيفة على جدة Icon الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تسجيله هاتريك ضد جبل طارق

مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم كيليان مبابي تألقه اللافت مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليقترب بقوة من خطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للديوك.

فوز منتخب فرنسا ضد جبل طارق

ولعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بتحقيق الديوك لفوز غير مسبوق بنتيجة 14\0.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع

أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع

الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

منتخب فرنسا
لاعبو المنتخب – المصدر @FrenchTeam

تألق كيليان مبابي مع فرنسا

وبدأ كيليان مبابي المباراة يحمل شارة قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازًا تاريخيًا، حيث بات أول لاعب أقل من 25 عامًا، يرتدي شارة الديوك في 5 مباريات متتالية.

وسجل مبابي هاتريك في شباك منتخب جبل طارق الأول لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 46 هدفًا خلال 74 مباراة دولية، ليصبح ثالث هدافي الديوك في التاريخ، متجاوزًا زميله أنطوان جريزمان.

كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
مبابي – المصدر @FrenchTeam

ورفع مبابي عدد الهاتريك الذي سجله في مسيرته مع الديوك والأندية إلى 17، وبات قريبًا من انتزاع صدارة الهدافين التاريخين لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الذي يحتله مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو برصيد 56 هدفًا.

كما وصل كيليان مبابي إلى الهدف رقم 300 في مسيرته سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، وهو الإنجاز الذي وصفه بأنه “مجرد خطوة في مشوار طويل”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات