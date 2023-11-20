مباراة واحدة تمنح المنتخب السعودي التفوق ضد الأردن في تاريخ المواجهات

يستعد المنتخب السعودي غدًا لمواجهة المنتخب الأردني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

تاريخ المواجهات

وسبق للأخضر مواجهة المنتخب الأردني في 13 مباراة، حيث فاز الأخضر في 6 مباريات، بينما فاز المنتخب الأردني في 5 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين المنتخبين في مباراتين.

وحقق الأخضر أعلى نتيجة في تاريخ المواجهات مع المنتخب الأردني، حيث فاز برباعية دون رد.

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.

وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.