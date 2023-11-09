مباراتان غدًا بالجولة الـ13 من دوري روشن

تُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتين، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراتي الغد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره التعاون، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أبها في دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ قبل انطلاق الجولة الـ13 اليوم، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة متساويًا مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الرياض، يليه الخليج بـ10 نقاط، ثم الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.