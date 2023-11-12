مباريات دوري روشن تعود بعد 12 يومًا

ستعود مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد 12 يومًا، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر.

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وسوف تعود مباريات دوري المحترفين السعودي بداية من يوم الجمعة 24 نوفمبر حيث تُقام 4 مباريات في افتتاح الجولة الـ14 وهم ” الاتفاق ضد الاتحاد” و ” التعاون ضد الرياض” و ” النصر ضد الأخدود” و ” الطائي والرائد”.

نتائج الجولة الـ13

وكانت مباريات الجولة الـ13 انطلقت بداية من الخميس الماضي، حيث انتهت بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباراتي أول أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

وفي مواجهات أمس السبت، تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الاتفاق، وفاز الأخدود على الحزم بثنائية لهدف، وفاز النصر على الوحدة بنتيجة 3-1.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.