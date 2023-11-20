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لاكتشاف أعظم أسرار الحضارة الفرعونية

متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن
المواطن - فريق التحرير

قدمت منطقة مصر إحدى المناطق الجديدة في بوليفارد وورلد، تجربة ترفيهية مميزة تتمثل في متحف الملك توت عنخ آمون الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية على مر التاريخ، حيث يتعرف الزائر من خلاله على الكثير من الأسرار الغامضة منذ آلاف السنين بعد اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.

مشاهد ومعلومات حضارية

ويحتوي المتحف على مشاهد ومعلومات حضارية وتثقيفية في تفاصيلها، فلدى دخول الزوار للمتحف تستقبلهم شاشة ضخمة تتضمن معلومات لشجرة العائلة للملك توت عنخ آمون ومسميات للعائلة، بدءًا من الجد الأكبر “يويا، وتويو الجدة الكبرى، كما يحتضن المتحف صورًا من مقتنيات الملك الفرعوني في حياته التي ظلت شاهدة على حضارة سادت قبل نحو 25 قرنًا، إضافة إلى مجسمات من مقتنيات مقبرة الملك.

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كما يحتوي متحف الملك توت عنخ آمون على تجربة فكرية ممتعة تتمثل في غرفة تتضمن معلومات عن كيفية تحنيط الملك توت عنخ آمون، وتندرج من خلالها معلومات لتحضير الجسم وتغليف المومياء بما فيها حماية المومياء في مرحلة التحنيط، إضافة إلى تعريف الزوار بفيديو تصوري للمرحلة التي أدت إلى وفاته، ومن خلال التجول في المتحف تعرف الزائر أيضًا على عرض ثلاثي الأبعاد لعرض عن الفراعنة قبل وجودهم وأثناء حياتهم وبعد وفاتهم.

ويستقبل المتحف الذي يعد واحدًا من التجارب الواقعية التي يحتضنها موسم الرياض زواره يوميًّا من الساعة 4 مساء إلى 12 صباحًا، حيث يأتي لنقل الحضارة الفرعونية، أهم حضارات شعوب العالم إلى الموسم في تجربة تعريفية استثنائية.

شوارع قديمة

وتقدم منطقة مصر في بوليفارد وورلد، تجربة التمتع بالمشي في الشوارع القديمة للحضارة الفرعونية والتعرف على هويتها ومعالم حضارتها الممتدة منذ قرون، إلى جانب مشاهدة مجسمات عديدة منها لأهرامات الجيزة الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع، وهي أسماء ملوك الفراعنة التي بنوها، إضافة إلى تجربة الأكلات والمشروبات المصرية، مع تمكين الزوار من شراء الهدايا التذكارية لتلك الحضارة.

ويحتفي موسم الرياض 2023 بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

 

 

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