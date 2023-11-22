Icon

سالم الدوسري: 22 نوفمبر تاريخ لن يُمحى من الذاكرة Icon أسعار النفط تهبط بأكثر من 4 % Icon الترخيص لشركة مزاولة التمويل الجماعي بالدين Icon مفاجأة تخص صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس Icon افتتاح المتحف الخاص بـ كريستيانو رونالدو في بوليفارد سيتي Icon متعة بصرية في السيرك ضمن العروض الأرجنتينية بالرياض Icon إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية Icon حسان تمبكتي لم يتعرض لأي مراوغة في التصفيات Icon الربيعة يقف على سير وآليات دخول المساعدات الإنسانية السعودية إلى غزة Icon أكثر الحراس تصديًا للفرص بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
تضم استعراضات مهارية بهلوانية

متعة بصرية في السيرك ضمن العروض الأرجنتينية بالرياض

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
متعة بصرية في السيرك ضمن العروض الأرجنتينية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتحت هيئة المسرح والفنون الأدائية مساء أمس، العرض الفني “السيرك” سابع فعاليات ” العروض الأرجنتينية ” على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض، والتي تسعى الهيئة من خلالها لإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم.

متعة بصرية

وقدم العرض الذي يستمر حتى 25 نوفمبر، متعة بصرية مدهشة من خلال ألعاب الخفة اليدوية، والاستعراضات المهارية البهلوانية، للمحترفين بالمشي على الحبل المشدود، فيما شاركت العائلات في عدد من الألعاب التفاعلية ليعيشوا تجارب مليئة بالبهجة.

قد يهمّك أيضاً
مانشيني: نُركز الآن على مواجهة باكستان

مانشيني: نُركز الآن على مواجهة باكستان

السفير تركستاني يروي تفاصيل انفراده بلقاء إمبراطور اليابان ناروهيتو

السفير تركستاني يروي تفاصيل انفراده بلقاء إمبراطور اليابان ناروهيتو

وأقامت هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتزامن مع العرض معرضاً تعريفياً مصاحباً، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير صممت خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

العروض الأرجنتينية

ومن المقرر أن تستمر فعالية “العروض الأرجنتينية” بتقديم فنون أدائية متنوعة ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، وذلك حتى التاسع من ديسمبر القادم، تشمل عروضاً لفنون معاصرة تتضمن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين، وذلك بعد أن قدمت في الأسابيع الماضية مجموعة من العروض، منها: مسرحيتي “أليس في بلاد العجائب”، و “ساندريلا”، وعروضاً أدائية أرجنتينية لفرقة “باتاغونيا”، وعرض “بوينس آيرس” الذي قدمه أخوان توأمان، إضافةً لعرض الأسبوع الماضي الذي حمل عنوان “الغابة”.

وتهدف وزارة الثقافة ممثلةً في هيئة المسرح والفنون الأدائية، من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار